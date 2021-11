Bleuets - Ripoll : "On veut être réguliers"

"On a besoin de faire la course en tête"

Les Bleuets sont à Clairefontaine pour préparer leur match de qualification à l'Euro 2023 contre l'Arménie (demain à 20h45 à Grenoble) !

Lors de la dernière trêve internationale, l'équipe de France Espoirs a su se montrer à la hauteur, avec des performances abouties dans le cadre des éliminatoires à l'Euro Espoirs 2023. La sélection entraînée par Sylvain Ripoll a su disposer de l'Ukraine (5-0) et de la Serbie (3-0), faisant oublier son accroc contre les Îles Féroé (1-1). En tête du groupe H avec 1 point de plus que l'Ukraine après ses 4 premiers matchs, la sélection tricolore reprend le chemin des éliminatoires avec 2 rencontres durant cette trêve internationale, face à l'Arménie (jeudi) puis la Macédoine du Nord (mardi).L'ambition affirmée est d'afficher plus de régularité, sans Alexis Beka Beka, Amine Gouiri et Melvin Bard, tous forfaits en raison de blessures. Les deux derniers ont été remplacés dans le groupe par Hugo Ekitike et Castello Lukeba. "L'état d'esprit est bon, les joueurs sont désireux de réaliser quelque chose ensemble. Ça passe par une qualification. Le passé l'a montré, elles ne sont pas si simples que ça à obtenir, même quand on est l'équipe de France., a expliqué Ripoll ce mercredi en conférence de presse, dans des propos relatés par L'Equipe.. "Maintenant qu'on l'a fait, on veut être réguliers", a glissé le sélectionneur des Espoirs. Lanterne rouge du groupe H avec 3 points, l'Arménie pourrait proposer un bloc bas aux Bleuets, et Sylvain Ripoll a dévoilé son plan devant cette hypothèse. "Il faut à la fois apporter beaucoup de variété dans notre jeu, parce qu'il faut contourner ce genre de blocs, et trouver de la vitesse, des décalages pour avoir des zones d'accélération qui feront mal. Tout en étant équilibrés."