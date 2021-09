Bleuets - Ripoll : "On n'a pas de temps à perdre"

"Marquer tout de suite notre territoire"



La liste des Espoirs pour leurs 2 matchs de qualifications pour l'Euro 2023 face à la Macédoine du Nord 🇲🇰 (02/09 au Mans) et aux Iles Féroé 🇫🇴 (06/09) pic.twitter.com/P0R8eg4gt9

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 26, 2021

Il ne faut plus penser à l'élimination en quarts de finale du Championnat d'Europe Espoirs face aux Pays-Bas et celle en phase de groupes des Jeux Olympiques, survenue durant l'été à Tokyo : c'est en substance le message délivré par le sélectionneur des Bleuets, Sylvain Ripoll,En conférence de presse, le sélectionneur a affirmé certaines opinions avant des rencontres importantes."Onze joueurs sur vingt et un viennent pour la première fois dans cette sélection Espoir. Une nouvelle aventure commence, avec une nouvelle génération. On doit l'aborder avec beaucoup de fraîcheur et d'enthousiasme pour enclencher quelque chose de positif pour ces qualifications qui sont toujours difficiles. On n'a pas de temps à perdre. On doit être très vite dans de très bonnes dispositions et marquer tout de suite notre territoire avec ce premier match à domicile et le déplacement qui suit, en démontrant beaucoup de vitalité et de tranchant", a-t-il assuré.Un groupe relevé selon l'ancien entraîneur de Lorient : "Il faudra jouer toutes les équipes. On peut avoir des impressions au départ, mais elles ne sont pas toujours les mêmes à l'arrivée. On a suffisamment de recul pour savoir que toutes les équipes sont dangereuses", a jugé Ripoll.