Bleuets - Ripoll : "Notre qualification est juste logique"

"Le bilan est évidemment positif"



🇫🇷 𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙁𝙄𝙀́𝙎 🇫🇷

Les Bleuets terminent 1️⃣er de leur groupe après une campagne de qualification réussie (8 victoires, 2 nuls) et iront défendre les couleurs de la France à l'𝙀𝙪𝙧𝙤 𝟮𝟬𝟮𝟯 ! 🙌



Les Bleuets ont obtenu le précieux sésame afin de disputer le prochain Euro Espoirs. Il aurait été compliqué de ne pas le posséder car il aurait fallu une défaite 6-0 face à l'Ukraine, ce jeudi soir à Istanbul. Bien que menant 3-1 à la 25ème minute, les Espoirs tricolores n'ont pu conserver cet avantage jusqu'au coup de sifflet final, avec une belle remontée ukrainienne dans un match prolifique (3-3). Un match prolifique et rare car l'équipe de France n'avait pas pris, qui s'est confié au micro de Canal + Sport.En 9 rencontres, avant celle du soir, les Bleuets n'avaient concédé que 2 buts. "Après pour moi, il y a 2 mi-temps symétriquement opposées. Une première où je pense qu’on maitrise bien notre sujet même si on prend 2 buts sur les 2 seules occasions quasiment", a jugé le technicien, sans omettre la perte de contrôle en seconde période., a-t-il encore analysé.Si la France n'a su réaliser qu'une "bonne" mi-temps sur les deux, l'heure était à la satisfaction après la qualification pour le tournoi qui se disputera en Roumanie et en Géorgie du 9 juin au 2 juillet 2023. "Le bilan est bien évidemment positif malgré la déception de pas avoir gagné ce soir.(invaincus, ndlr), a conclu Ripoll, qui va partir en vacances l'esprit léger.