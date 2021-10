Bleuets : Ripoll ne ressent pas de pression particulière

Un besoin d'afficher son meilleur niveau contre l'Ukraine et la Serbie



Jeudi, Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Bleuets, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour affronter l'Ukraine (8 octobre) et la Serbie (le 12) dans le cadre des qualifications à l'Euro 2023. Le sélectionneur s'est montré conscient des attentes autour de son groupe (dans des propos rapportés par L'Equipe), revenant également sur les dernières prestations de l'équipe de France Espoirs lors de l'Euro (élimination en quarts de finale face aux Pays-Bas) et des Jeux Olympiques (élimination en phase de groupes à Tokyo durant l'été). "La pression de bien faire. C'est quelque chose de positif. Après, on mélange tout., a-t-il expliqué, regrettant l'association avec le projet des Espoirs. Pour rappel, de nombreux clubs avaient retenu les joueurs convoqués initialement, afin notamment de disputer des tours préliminaires pour les compétitions européennes.Sondé sur l'avis possiblement injuste de l'opinion publique concernant son bilan en tant que sélectionneur, il a évoqué un manque de cohérence :. Je ne vais pas passer mon temps à me justifier là-dessus." Classée à la deuxième position du groupe H avec 4 points, la sélection tricolore est située à deux points du leader, l'Ukraine, après deux rencontres. "Les Ukrainiens ont une très belle équipe, avec des joueurs qui évoluent dans des clubs prestigieux. Ce sera le cas aussi contre la Serbie. On aura besoin d'être à notre meilleur niveau pour avoir des chances de l'emporter", a jugé Ripoll. Les neuf vainqueurs de groupes et le meilleur deuxième se qualifieront directement pour l’Euro, rejoignant la Géorgie et la Roumanie, co-organisateurs de la phase finale prévue en juin-juillet 2023. Les huit autres deuxièmes devront se disputer les quatre places restantes en septembre 2022 pour un total de 16 qualifiés à l’Euro.