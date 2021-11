Bleuets : Les réactions de Ripoll et Diop après le carton contre l'Arménie

Superbe prestation de nos Espoirs qui s'imposent 7-0 face à l'Arménie ! #FRAARM



⚽⚽ Diop

⚽⚽Kalimuendo

⚽Caqueret

⚽Cherki

⚽Le Fée pic.twitter.com/FxIDQSgILm

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 11, 2021

Ce jeudi soir, l'équipe de France Espoirs s'est promenée face à l'Arménie (7-0), consolidant par la même occasion sa première place dans le groupe H des qualifications à l'Euro Espoirs 2023, après le nul survenu entre l'Ukraine (deuxième) et la Macédoine du Nord (1-1).. Après la rencontre, le sélectionneur des Bleuets, Sylvain Ripoll, et Sofiane Diop, très inspiré (2 buts, 3 passes décisives) ont livré leurs réactions alors que la France est lancée dans une série de trois victoires d'affilée, suite à celles contre l'Ukraine (5-0) et la Serbie (3-0), avant, donc, celui de ce jeudi soir.: "On a fait un match très sérieux.On a su trouver du déséquilibre et des zones d’accélération.": "C’est une victoire d’équipe. On a fait de belles actions. J’ai de la chance avec ces 2 buts et 3 passes décisives. On est une bande de potes et voilà, ça se ressent sur le terrain. On joue bien ensemble et on a tous des objectifs collectifs.C’est un peu plus compliqué en club (Monaco est onzième de Ligue 1, ndlr) mais la sélection c’est fait pour ça, retrouver de la confiance et du temps de jeu. Mardi, il y a un match à absolument gagner et on va aller là-bas pour prendre les trois points. Cela va être un match compliqué car cette équipe a accroché l’Ukraine. On ne va pas aller là-bas en touristes."