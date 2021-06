Bleuets : La réaction de Thauvin après sa convocation

Thauvin est très motivé par la perspective de défendre les couleurs de la France



Une immense fierté de retrouver @equipedefrance après quelques années . Hâte de commencer cette magnifique compétition et donner le maximum pour nos couleurs 🇫🇷 . Allez les bleus 💙 pic.twitter.com/0d6btu7lV7

— Florian Thauvin (@FlorianThauvin) June 25, 2021

Plusieurs joueurs convoqués sont retenus par les clubs

La dernière sélection de Florian Thauvin en équipe de France remonte au 11 juin 2019, à l'occasion d'une rencontre face à Andorre remportée par les Bleus dans le cadre des éliminatoires du Championnat d'Europe 2020.Figurant parmi les 18 éléments convoqués, et les trois hors classe d’âge, avec André Pierre-Gignac (35 ans) et Téji Savanier (29 ans), Thauvin s'est montré très heureux de sa convocation.Sur ses réseaux sociaux, le nouveau joueur des Tigres a exprimé son sentiment., a-t-il écrit. Un message posté dans un contexte assez polémique, étant donné que plusieurs joueurs retenus dans la liste - Eduardo Camavinga, Benoît Badiashile ou encore Amine Gouiri - sont retenus par leurs clubs respectifs. Le Stade Rennais, l'AS Monaco et l'OGC Nice ont indiqué qu'ils ne comptaient pas libérer les joueurs cités ci-dessus.Julien Fournier, directeur du football de l'OGC Nice, s'est exprimé dans les colonnes de l'Equipe.Notre président(Jean-Pierre Rivère) parle avec Noël Le Graët et il lui avait clairement indiqué notre position. Comme les textes de la FIFA n'obligent pas les clubs, on est dans notre bon droit", a-t-il expliqué à propos de Gouiri. Dans le même temps, le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, a également affirmé son désaccord. "Nous n'y sommes pas favorables, on a besoin de tous nos atouts. Pour nous, c'est impossible", a clamé le dirigeant concernant Camavinga auprès de L'Equipe, alors que son équipe sera mobilisée par les les barrages de la Ligue Europa Conférence, les 19 et 26 août.Enfin, à Monaco, Oleg Petrov a refusé un départ de Badiashile.. On pourrait jouer, et nous l’espérons, quatre matchs décisifs pour la qualification en Ligue des Champions au mois d’août. Notre position aurait été différente si nous n’avions pas eu ces tours préliminaires à disputer. Là, elle est très claire", a glissé le vice-président en conférence de presse, quelques minutes avant l'officialisation de la liste de Sylvain Ripoll.