Bleuets : La liste de Ripoll pour affronter l'Allemagne et la Belgique

Grande première pour Kouassi



La liste des 𝙀𝙎𝙋𝙊𝙄𝙍𝙎 pour les 2 matchs de septembre a été dévoilée par Sylvain Ripoll !

23/09 : 🇩🇪🇫🇷 à Magdebourg

26/09 : 🇫🇷🇧🇪 à Valenciennes



🎟 Billets disponibles pour France 🆚 Belgique : https://t.co/rKWGbaGbHh pic.twitter.com/W6vjlJfBAC



— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 15, 2022

La liste des Bleuets pour l'Allemagne et la Belgique

. Qualifiés pour la phase finale du tournoi qui se déroulera en Roumanie et Géorgie du 21 juin au 8 juillet 2023 en ayant su terminer invaincus du groupe de qualifications (8 victoires et 2 nuls), les Bleuets de Sylvain Ripoll vont pouvoir se jauger avec deux oppositions amicales prévues contre l'Allemagne (le 23 septembre à la MDCC-Arena de Magdeburg) puis la Belgique (le 26 au stade du Hainaut à Valenciennes). Ainsi, le sélectionneur des Bleuets a convoqué 23 éléments avec peu de nouveauté par rapport à la dernière liste, datant de mai dernier.Fofana, Dietsch et Meslier ont été convoqués chez les gardiens. En défense, on notera que Bafodé Diakité va remplacer Benoît Badiashile, appelé chez les Bleus.. Dans l'entrejeu, les joueurs convoqués sont les mêmes que ceux de la dernière liste hormis Eduardo Camavinga, qui a été sélectionné avec les Bleus. Devant c'est du classique, avec néanmoins le retour de Georginho Rutter, auteur d'1 réalisation en 6 matchs sous les couleurs d'Hoffenheim.Dietsch - Fofana - Meslier.Diakité - Fofana - Gusto - Kalulu - Kouassi - Lukeba - Merlin - Truffert.: Caqueret - Chotard - Diop - Koné - Le Fée - Thuram.: Cherki - Ngoumou - Cho - Gouiri - Kalimuendo - Rutter.