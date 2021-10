Bleuets : La France se reprend avec un carton contre l'Ukraine

tade Francis-Le Blé de Brest, l'équipe de France était au courant de la marche à suivre. Tenue en échec face aux Iles Féroé, le mois dernier (1-1), la sélection tricolore visait la victoire face à l'Ukraine, son opposant qui occupait au coup d'envoi la tête du groupe H dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2023. La mission a été accomplie avec brio par le groupe de Sylvain Ripoll, sans aucune souffrance (5-0). Il faut dire que l'expulsion de Taloverov, dès la 27ème minute en raison d'un tacle violent sur Truffert a grandement facilité l'affaire. Dès lors, les Bleuets se sont amusés : c'est d'abord Kalimuendo qui a ouvert le score d'un tir au ras du sol (40ème), avant que Diop ne réalise un vrai bijou : aux 25 mètres, le milieu de terrain de l'AS Monaco a armé un tir imparable qui est rentré dans les filets après avoir touché le poteau (43ème).



VICTOIRE !! 🔥

Large domination des Bleuets qui s’imposent 5-0 face à l’Ukraine 🙌 #FRAUKR

🔜 Prochain match mardi en Serbie pic.twitter.com/DuiGYLTPBn



— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 8, 2021

Première sélection et un doublé pour Cherki avec les Bleuets

Ce vendredi soir, sur la pelouse du SSérieuse, la France a ajouté un troisième but peu après le retour des vestiaires par l’intermédiaire d'Adli (54ème). Convoqué pour la première fois chez les Espoirs, l'attaquant de l'OL Rayan Cherki est entré en jeu à la place de Sofiane Diop et il n'a pas tardé à laisser sa marque sur cette rencontre. 10 minutes après son entrée en jeu, il a démontré tout son talent dans les petits espaces. Avec une roulette, Cherki s'est ouvert un angle de tir et a ensuite trouvé le petit filet du but gardé par Neshcheret. Il s'offrira même un doublé en profitant d'un tir raté par Amine Gouiri (80ème)