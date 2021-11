Bleuets : Gouiri et Bard forfaits avec les Espoirs

Amine Gouiri, Melvin Bard et Alexis Beka Beka sont forfaits pour le rassemblement des Espoirs. Ils sont remplacés par Hugo Ekitike (@StadeDeReims) et Castello Lukeba (@OL) https://t.co/ZwU41orUnt

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 9, 2021

Contracture à la cuisse pour Gouiri

Il n'y en aura pas que pour les Bleus durant cette trêve internationale. Si l'équipe de France de Didier Deschamps a l'occasion de valider son billet pour la Coupe du monde 2022, avec deux matchs prévus contre le Kazakhstan et la Finlande, les Bleuets seront aussi sur le devant de la scène. Dans l'optique des qualifications à l'Euro Espoirs 2023, les joueurs dirigés par Sylvain Ripoll affronteront deux opposants dans le groupe H, dominé par la France.Après 4 matchs, la sélection tricolore demeure au sommet avec 10 points, 1 de plus que l'Ukraine.

Deux forfaits ont été officialisés, ce mardi soir. Arrivé blessé pour ce rassemblement, Amine Gouiri (cuisse) "a passé une échographie ce jour qui a révélé une simple contracture qui nécessite néanmoins un temps de repos et des soins", explique la Fédération Française de Football sur son site officiel. Melvin Bard, autre élément de l'OGC Nice, a été blessé "à la cheville à la suite d’un coup reçu ce week-end en championnat", et est également forfait pour les deux matchs des Bleuets. Toutefois, ils seront remplacés par Hugo Ekitike (19 ans, Reims) et le défenseur de l'OL, Castello Lukeba. Lundi, un autre forfait avait été officialisé, celui d'Alexis Beka Beka. Le milieu du Lokomotiv Moscou est touché aux adducteurs et n'a pas été remplacé dans le groupe dirigé par Sylvain Ripoll. 22 joueurs sont donc à disposition du sélectionneur des Espoirs pour les rencontres qualificatives à l'Euro Espoirs 2023.