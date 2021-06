Bleuets : Gignac devrait être appelé pour les Jeux Olympiques

🔵 INFO LE PARISIEN | André-Pierre Gignac aux JO de Tokyo avec l'équipe de France olympique

Savanier et Thauvin, deux autres surprises possibles ?

Ce serait à n'en pas douter une surprise de taille. La dernière image marquante d'André-Pierre Gignac sous le maillot des Bleus reste ce tir contré par le poteau lors de la défaite en finale Championnat d'Europe 2016 face au Portugal (0-1). L'attaquant des Tigres pourrait avoir une occasion de rejouer pour la France et. Le sélectionneur des Espoirs se trouve dans une position complexe car comme le tournoi se dispute hors des dates fifa, les différents clubs ont le dernier mot en ce qui concerne les joueurs convoqués.Pour rappel, la liste doit comporter 18 éléments (et 4 réservistes) avec la possibilité d'inclure trois joueurs hors classe d'âge nés avant 1997. Gignac figure dans cette dernière catégorie. Toutefois, alors que de nombreux clubs semblent se montrer rétifs au fait de lâcher les joueurs - Rennes avec Camavinga, Lille avec Jonathan Bamba ou Jonathan Ikoné, le PSG avec Mbappé et Dagba par exemple, selon la source - d'autres surprises pourraient être dévoilées d'ici au 30 juin prochain, la date limite pour la liste. Selon des informations du 10 Sport,Si tel devait être le cas, avec Gignac, on aurait donc les trois éléments de plus de 23 ans dans la liste. Alors que la France n'a plus participé au tournoi olympique depuis 1996, la FIFA aurait été mise au courant des difficultés de Ripoll afin de concocter sa liste, indique Le Parisien.