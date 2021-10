Bleuets : En Serbie, la France confirme son rang

Quatre jours après le carton infligé à l'Ukraine dans le cadre des éliminatoires à l'Euro Espoirs 2023 (5-0), l'équipe de France s'est montrée à la hauteur, ce mardi à Belgrade face à la Serbie (0-3). Les joueurs dirigés par Sylvain Ripoll ont démontré une belle maîtrise dans une rencontre qui s'annonçait sur le papier compliquée. Sur le terrain, en revanche, il n'en a rien été et les réalisations d'Amine Adli (28ème), Amine Gouiri (43ème, sur penalty) et Rayan Cherki (87ème) ont permis aux Bleuets de s'imposer sans trop souffrir. Le premier cité, déjà buteur vendredi face à l'Ukraine, a confirmé sa belle forme du moment, par le biais d'une action individuelle ponctuée d'un tir croisé imparable.

Gouiri sort sur blessure, Cherki encore décisif



Le penalty accordé aux Bleuets, juste avant la pause, conséquence d'une main dans la surface de Marko Bjekovic, a été transformé par Amine Gouiri, pas en réussite dans cet exercice avec Nice, car il en déjà manqué deux cette saison, face à Monaco et Lorient. En seconde période, Rayan Cherki est entré en jeu à la de Sofiane Diop, comme contre l'Ukraine vendredi. La France a surtout dû déplorer la sortie, sur blessure, d'Amine Gouri, survenue à la 66ème minute pour cause d'une gêne à la la cuisse droite. C'est l'attaquant lui-même qui a demandé à quitter le terrain.

Il a été remplacé par Mohamed-Ali Cho, quelques minutes plus tard. Au fil de l'avancement de la rencontre, le niveau technique a chuté, avec plusieurs pertes de balle. Finalement, Rayan Cherki est venu se joindre à la fête, inscrivant un troisième but, son troisième en deux sélections, après un exploit individuel. Victorieuse, la France est parvenue à repartir de son déplacement avec les trois points, reprenant la première place du groupe H avec un point de plus que l'Ukraine, qui a pris le meilleur sur les Îles Féroé (1-0).