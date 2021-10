Bleuets : Cherki évoque sa première convocation

Titularisé une seule fois sous le maillot de l'OL cette saison, et avec cinq matchs au compteur dans le Championnat de France, Rayan Cherki pourrait vivre une petite parenthèse à l'occasion des rencontres des Espoirs. Appelé pour la première fois chez les Bleuets à l'occasion des rencontres face à l'Ukraine (vendredi, 18h30) et la Serbie (mardi) dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2023, l'attaquant s'est confié ce mercredi en conférence de presse. "J'étais très heureux d'être appelé par le coach (Sylvain Ripoll), énormément touché. On va dire que c'est une récompense car je mets beaucoup de choses en place pour atteindre mes objectifs", a-t-il reconnu dans des propos rapportés par L'Equipe.

L'espoir de jouer avec Mbappé, la confiance de Ripoll

Les Bleuets sont à Clairefontaine pour préparer leurs 2 prochains matchs des éliminatoires de l'Euro 2023, face à l'Ukraine 🇺🇦 (vendredi à Brest) puis en Serbie 🇷🇸 (mardi à Belgrade) 👊 pic.twitter.com/Hj9OeLWp6D

Ripoll, justement, avait évoqué mardi avoir convoqué l'élément de l'OL afin de combler un manque dans la créativité, ce que le joueur a lui-même confirmé, après avoir eu une discussion avec son sélectionneur. "Il m'a dit que j'étais là pour apporter la touche de créativité que j'ai en moi., a jugé Cherki, qui espère revenir en club "encore plus frais".Cité par Kylian Mbappé, dans L'Equipe, comme un talent suivi, le natif de Lyon s'est montré flatté par cet intérêt., a glissé Cherki, sûrement conscient du chemin à parcourir afin de rejoindre le natif de Bondy chez les Bleus. La première occasion de se mettre en valeur pourrait se présenter dès vendredi, à Brest, face à une Ukraine qui occupe la tête du groupe H avec deux unités de plus que les Bleuets.