Bleues : Torrent "impatiente" de débuter, Mbock ne veut "pas brûler les étapes"

"C'est sûr qu'on s'impatiente, ça fait bien longtemps qu'on se prépare toutes ensemble", a déclaré Torrent devant la presse. "La compétition arrive rapidement mais plus ça arrive, plus ça devient long", a poursuivi la Montpelliéraine. Présente à ses côtés, Mbock a livré un autre sentiment. "On prend le temps de pouvoir entrer dans la compétition, il ne faut pas être trop impatientes. (…) On attend que les matches arrivent, mais il ne faut pas brûler les étapes", a déclaré la Lyonnaise. Après trois semaines et demie de préparation, les Bleues sont arrivées mardi dans leur camp de base à Ashby-de-la-Zouch. Leur entrée en lice est attendue dimanche (21h00) contre l'Italie à Rotherham. Elles ont regardé le match d'ouverture Angleterre-Autriche (1-0), disputé devant près de 69.000 spectateurs à Manchester, mercredi depuis l'hôtel où elles dinaient.

"On a suivi le match toutes ensemble, à table. C'était un beau match d'ouverture avec beaucoup d'intensité, les Anglaises ont bien débuté leur tournoi. C'était énorme, 70.000 personnes environ, ce sont des affluences qui font rêver. Un stade plein, c'est bien pour le foot féminin et le début de cette compétition", a commenté Mbock. "On retiendra aussi la ferveur des supporters anglais, qui étaient au rendez-vous. On le sait depuis le début: l'Angleterre va être très forte, surtout avec ses supporters", a poursuivi Torrent. D'après la joueuse de Montpellier, l'équipe de France est restée populaire depuis le Mondial-2019 organisé à la maison.

"Depuis la Coupe du monde, on a eu beaucoup de soutien, ça continue, on le voit aussi aujourd'hui puisque vous (les médias) êtes là aussi, donc on sent quand même qu'il y a de l'intérêt pour l'équipe de France", a développé Torrent. Et d'ajouter: "On sent une certaine ferveur mais c'est bien aussi d'être dans notre bulle, de pouvoir +performer+ ensemble. De toute façon, les résultats feront qu'on aura de plus en plus de personnes qui nous suivront".