Bleues : Renard blessée, Henry et Le Sommer de côté, Hamraoui de retour

La patronne des Bleues est restée fidèle à sa précédente liste, maintenant à l'écart la milieu lyonnaise Amandine Henry et l'attaquante Eugénie Le Sommer, prêtée au club américain OL Reign. A 32 ans toutes les deux, elles ne disputeront donc pas les matches qualificatifs à la Coupe du monde 2023, contre l'Estonie le 22 octobre à Créteil, puis le 26 à Nur-Sultan contre le Kazakhstan. L'absence de Renard, à qui elle a redonné le brassard de capitaine à la rentrée, ne s'explique pas en revanche par une raison sportive. La défenseure centrale de l'OL, blessée à une cuisse le mois dernier en sélection, reste indisponible.

La liste des joueuses retenues par Corinne Diacre pour les matchs France-Estonie et Kazakhstan-France #FiersdetreBleues #FRAEST #KAZFRA pic.twitter.com/PYkD9rtHzX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 14, 2021

Sa coéquipière Griedge Mbock, récemment revenue d'une grave blessure, connaît également un pépin physique qui l'empêche de faire son retour. Celui de Kheira Hamraoui constitue un événement. La joueuse de 31 ans n'a plus connu l'équipe de France depuis sa 36e et dernière sélection en avril 2019, peu avant la Coupe du monde française pour laquelle elle ne sera pas retenue. Il s'agit de la seule cape honorée par la milieu de terrain sous le mandat de Diacre débuté en 2017. Deux internationales sont par ailleurs absentes sur blessure : la gardienne du PSG Solène Picaud et l'ailière lyonnaise Amel Majri. Valéry Gauvin, l'attaquante d'Everton, n'est pas non plus présente dans la liste, à l'inverse de la défenseure de West Ham Hawa Cissoko (2 sélections en 2017) et l'attaquante de Reims Naomie Feller, novice en équipe de France.

Groupe retenu pour affronter l'Estonie et le Kazakhstan, les 22 et 26 octobre, en qualifications pour le Mondial-2023 féminin :

Gardiennes : Mylène Chavas (Bordeaux), Solène Durand (Dijon), Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin).

Défenseures : Hawa Cissoko (West Ham/ENG), Elisa de Almeida (Paris SG), Océane Deslandes (Reims), Sakina Karchaoui (Paris SG), Perle Morroni (Lyon), Eve Perisset (Bordeaux), Marion Torrent (Montpellier), Aissatou Tounkara (Atletico Madrid).

Milieux : Viviane Asseyi (Bayern Munich/GER), Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton/ENG), Grace Geyoro (Paris SG), Kheira Hamraoui (Paris SG), Sandie Toletti (Levante/ESP).

Attaquantes : Sandy Baltimore (Paris SG), Kessya Bussy (Reims), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris SG), Naomie Feller (Reims), Marie-Antoinette Katoto (Paris SG), Melvine Malard (Lyon).