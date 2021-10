La France est tombée dans le groupe D avec l’Italie, la Belgique et l’Islande, résultat du tirage au sort de l’Euro 2022 (6-31 juillet) tenu jeudi à Manchester.



Les Bleues entraînées par Corinne Diacre, têtes de série avant la cérémonie, débuteront la compétition le 10 juillet face à l’Italie, quatre jours après le match d’ouverture programmé à Old Trafford entre l’Angleterre et l’Autriche.



Le tournoi continental, 13e édition, se jouera dans neuf endroits (Brighton & Hove, Londres, Manchester, Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton, Trafford et Wigan & Leigh). La finale se jouera à Wembley (Londres).



https://twitter.com/UEFAcom_fr/status/1453763929847566341