Benzema-Giroud, ça donnait quoi ?

C’était la grande surprise de la liste de Didier Deschamps. Mardi dernier, le sélectionneur tricolore a dévoilé son groupe pour l’Euro (11 juin-11 juillet), avec la présence du revenant Karim Benzema, plus vu en équipe de France depuis octobre 2015. Un retour qui pose de nombreuses questions, notamment sur sa cohabitation avec Olivier Giroud. Déjà car le Madrilène n’avait pas été très tendre avec l’attaquant de Chelsea en octobre dernier, quand on lui avait demandé, sur Instagram, quel était le meilleur footballeur des deux : "On ne confond pas la F1 avec le karting. Et je suis gentil. Maintenant, next. Je ne parle même plus de lui."

Un faux problème pour Deschamps



Au-delà de cet aspect personnel, comment vont-ils coexister dans le groupe, et l’équipe, tricolore ? Pour Deschamps, c’est un faux problème. "Il y a toujours de la concurrence, a-t-il répondu en conférence de presse. Vous citez Giroud et Benzema, mais pendant plus de trois ans, ils étaient ensemble. Je fais ce choix pour le bien de l'équipe de France, comme je le fais à chaque fois. L'équipe de France est censée être meilleure avec Karim Benzema, mais pas du tout en éliminant Olivier Giroud." Et de rappeler comment Giroud, devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (44 buts en 107 sélections), a contribué aux bons résultats des Bleus, vice-champions d’Europe en 2016 et sacrés champions du monde deux ans plus tard.

Une passe décisive de Benzema pour Giroud

Et auparavant, les deux hommes avaient donc évolué sous le même maillot de novembre 2011 à mars 2015. Ils sont apparus 18 fois ensemble sur le terrain. Et ils ont été alignés d’entrée tous les deux à huit reprises. Le France-Suisse de la phase de poules de la Coupe du monde 2014 reste sans doute la rencontre où leur collaboration avait semblé la plus aboutie. Une victoire 5-2 où les deux hommes avaient marqué et fait, au moins, une passe décisive. Mais pas l’un pour l’autre. Ce n’est arrivé qu’une seule fois, quelques mois plus tôt à l’occasion d’un match de préparation face à la Jamaïque (8-0), avec un centre de Benzema repris victorieusement par Giroud. Une image que l’on pourrait revoir lors de l’Euro, même si ce dernier devrait voir son importance logiquement diminuer avec le grand retour de celui qui portera le numéro 19…