 Benzema, Deschamps n'en démord pas

Karim Benzema n’a plus endossé le maillot tricolore depuis le 8 octobre 2015, lui qui célébrait ce jour-là face à l’Arménie sa 81e cape, avec à la clef ses 26e et 27e réalisations en sélection. Tant que Didier Deschamps sera aux commandes, il est acquis que l’attaquant du Real Madrid ne jouera plus en équipe de France. Le technicien bayonnais, sollicité sur la question dans le cadre d’un documentaire diffusé vendredi soir sur la première chaîne, se veut catégorique.

"C’est un choix sportif, point barre ! Je pense que ce n’est pas un bien pour l’équipe de France, dixit le sélectionneur des Bleus, définitivement fermé quant à un éventuel retour du buteur merengue. Je n’ai pas dit que c’était un mal. Ce n’est pas non plus pour mon plaisir ou à l’encontre de… Mais c’est parce que je considère les choses par rapport à l’équipe de France et ce que représente ce maillot. C’est tout." A ceux qui le taxent de racisme, Didier Deschamps répond: "J’ai beaucoup de mal avec ceux qui veulent faire croire que c’est la vérité. Cela dépasse tout entendement, je ne suis pas dans le football pour ça."

Faute de Karim Benzema, le chef d’orchestre de l’équipe de France peut s’appuyer en pointe sur un Olivier Giroud qui vendredi soir a inscrit son 37e but en bleu, sur penalty contre l’Islande. "Il marque un penalty qui est décisif, ça fait un but de plus pour lui. Mais au-delà de ça, dans le jeu en déviation et en remise, il est toujours important, se félicitait Didier Deschamps devant la presse à l’issue de cette victoire importante dans la course à l’Euro 2020. Et tant pis si le joueur de Chelsea ne joue pas beaucoup en club (seulement 191 minutes toutes compétitions confondues depuis le début de la saison). "Je ne connais pas les interrogations qu’il peut y avoir en externe, ça ne me concerne pas. […] Personnellement, je ne me suis pas posé la question, je savais qu’il allait débuter ce match. Pour moi, c’était logique."