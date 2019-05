Ben Yedder mieux que Ronaldo ou Salah

Sixième meilleur buteur de Liga avec 18 buts, l’attaquant du FC Séville est également, grâce à ses neuf passes décisives, le deuxième joueur le plus décisif du championnat espagnol, seul l’inévitable Lionel Messi (36 buts et 13 passes décisives) faisant mieux.

L’ancien Toulousain est par ailleurs le sixième attaquant le plus prolifique d’Europe toutes compétitions confondues. Avec 30 buts au compteur, il n’est devancé que par Lionel Messi (50 buts), Kylian Mbappé et Robert Lewandowski (38), Sergio Agüero (32) et Pierre-Emerick Aubameyang (31) mais fait donc mieux que Cristiano Ronaldo (28) ou Mohamed Salah (26).

