Belmadi: "Algérie-France, si cela peut assainir les relations"

Comme Noël Le Graët, le président de la FFF, dernièrement côté français, Djamel Belmadi milite sans retenue pour des retrouvailles entre les Bleus et les Verts de l’Algérie sur un terrain de football. Et ce dès 2020, 19 ans après un match amical au Stade de France qui n’avait pu aller à son terme.

"Si cela peut arranger un peu les choses et assainir les relations. On m'a posé la question et je l'ai dit, je lève les deux mains pour ça. On sait ce que le sport est capable de faire, notamment le football. C'est à cela qu'on aspire", dixit le sélectionneur des Fennecs, ce mercredi, sur les ondes de RMC.

"Je sais qu'en Algérie, l'équipe de France sera accueillie avec beaucoup de sympathie, poursuit l’ancien joueur de l’OM, formé au PSG. Où le jouer? Il faudra jouer deux matches en fait, pour faire profiter tout le monde ! On a deux beaux stades en train de se construire… Il y a une volonté politique d’organiser peut-être une Coupe d'Afrique. On parlait d'octobre 2020. Je pense qu'il y aura au moins deux stades terminés, cela peut être à Alger ou Oran…"