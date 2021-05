Bayern Munich : Tolisso bientôt de retour et apte pour l'Euro ?

Tolisso dans les 26 pour l'Euro ?

Voilà une bonne nouvelle dont Didier Deschamps ne s'attendait peut-être pas. Victime d'un pépin musculaire suite à une frappe lors d'un entraînement avec le Bayern Munich courant février, Corentin Tolisso était alors annoncé indisponible pour au moins trois mois, et donc plus ou moins forfait pour l'Euro 2020. Blessé, le natif de Tarare avait du coup été opéré suite à une rupture d'un tendon du quadriceps gauche, le 19 février dernier.Mieux, d'après le quotidien sportif L'Equipe, Tolisso pourrait même être dans le groupe convoqué dès ce week-end par Hans-Dieter Flick, l'entraîneur bavarois, pour la réception du Borussia Mönchengladbach, lors de la 32eme journée de Bundesliga, ou au pire lors de la 33eme, et un déplacement à Fribourg.Derrière, la préparation avec l'équipe de France lui permettrait également de pouvoir progressivement retrouver ses sensations et ainsi pouvoir prêter main forte aux Bleus lors de l'Euro 2020, au moins en fin de matchs. Avec le changement de règle, et le passage de 23 à 26 joueurs convoqués pour disputer la compétition européenne, la possibilité de voir Tolisso être appelé est encore plus envisageable, si tout va bien pour lui d'ici là.Décidément entre ce retour et celui d'Anthony Martial, victime d'une lésion partielle du ligament croisé postérieur du genou gauche, qui a également repris l'entraînement avec Manchester United, les bonne nouvelles se succèdent pour Deschamps.