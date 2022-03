Guardiola le plus "fou" ? Deschamps le plus humain ? Kingsley Coman classe ses coachs 🤓 pic.twitter.com/pyShuslmqx

— Canal Football Club (@CanalFootClub) March 20, 2022

Coman ne pense que du bien de Nagelsmann

Professionnel depuis 2013, et passé par de nombreux grands clubs européens, Kingsley Coman a eu le privilège d’évoluer sous les ordres de plusieurs entraineurs de renommée.. Et il se trouve qu’il y en a avec lequel il a aimé travailler plus que d’autres.Invité dimanche de l’émission Canal Football Club sur Canal+, l’ancien Parisien a reconnu qu’il y a un coach avec lequel il apprécie particulièrement de travailler. « Ce sont tous de très bon coaches, on apprend de tous, que ça soit tactiquement ou mentalement. Donc, c'est dur à répondre, surtout qu’en tant que joueur j'ai beaucoup évolué et ça a son importance. Mais je dirais actuellement, avec Julian Nagelsmann (…) J’ai beaucoup de discussions avec lui, car mon statut au sein de l'équipe a changé ».. « Oui, c’est celui qui était le plus sur les détails, même si Nagelsmann l’est aussi. Mais, Guardiola, il est plus obsédé par les détails. D’ailleurs, Nagelsmann s’est beaucoup inspiré de Guardiola, même s’il a des idées différentes ».Enfin, appelé à choisir l’entraineur le plus marquant sur le plan humain,« Humainement, c'est Deschamps et Nagelsmann. Ancelotti, c'est différent, car j'étais encore jeune (à Paris) et on ne se comporte pas de la même façon avec les pros qu’avec les jeunes ».