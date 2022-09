Kingsley Coman commence à entrevoir sérieusement la lumière. Touché musculairement le 9 septembre à une cuisse, l'ailier du Bayern Munich poursuit sa récupération de manière positive. "Il y a des chances qu'il soit partiellement intégré à un moment donné la semaine prochaine", a indiqué jeudi Julian Nagelsmann en conférence de presse avant la reprise du Championnat d'Allemagne.



L'entraîneur bavarois ne sait pas si le joueur français pourra être opérationnel pour la rencontre de Ligue des champions mardi soir contre Plzen (3e journée), mais plus probablement face à Dortmund, le 8 octobre pour le compte de la 9e levée de Bundesliga.

Deschamps suit cela de très près

"Comme toujours, nous devons nous assurer qu'il se trouve en bonne santé à 100 %", a insisté Nagelsmann. Coman, indique la presse allemande, a effectué courses et sprints sur un terrain annexe du géant bavarois.



L'ancien du PSG ne semblait pas du tout gêné par ces exercices de reprise, laissant penser un retour rapide à la compétition. Ces nouvelles ne manqueront pas de satisfaire Didier Deschamps.



Le sélectionneur de l'équipe de France a souffert ces derniers jours d'une cascade de blessures chez les Bleus. On en a vu un des effets dimanche soir à Copenhague face au Danemark (2-0) pour conclure la Ligue des nations.