Ballon d’Or, le Real Madrid sacre Benzema

L’équipe de France est sortie victorieuse de la finale de la Ligue des Nations qui l’opposait à l’Espagne, dimanche à Milan. Un sacre qui porte notamment l’empreinte de Karim Benzema. L’attaquant du Real a relancé les Tricolores en marquant d’une magnifique frappe de l’extérieur de la surface. Un but survenu juste après l’ouverture du score des Espagnols.

Au-delà de ce bijou, KB9 a réalisé un match de très haut niveau, confirmant sa forme exceptionnelle de ce début de saison mais aussi tout ce qu’il réalise depuis plusieurs années. Inévitablement, cette performance joue en sa faveur en vue d’une possible consécration comme prochain Ballon d’Or. Il fait partie des nommés France Football et avec son geste décisif du soir il a de quoi s’attirer quelques votes supplémentaires.

Felicidades al @equipedefrance y a todos los aficionados al fútbol de Francia por el extraordinario título conseguido de #NationsLeague y enhorabuena a nuestro espectacular jugador @Benzema, Balón de Oro. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 10, 2021

Le Real à fond derrière Benzema

Si le débat reste globalement de mise pour savoir qui succèdera à Messi, du côté de Madrid ce n’est absolument pas le cas. Le Real ne voit pas d’autre potentiel vainqueur que son représentant français. Et les Merengue ne se gênent pas pour l’affirmer publiquement. Après la finale, le club castillan a publié un communiqué dans lequel il exprimait son total soutien à Benzema : « Félicitations à l’équipe de France et à tous les passionnés de football en France pour l'extraordinaire titre de Ligue des Nations obtenu et félicitations à notre spectaculaire joueur Benzema, Ballon d’Or ». Un lobbying que Modric, également nommé pour le prix, ne devrait pas trop apprécier certainement.

Le dernier joueur du Real à avoir conquis le Ballon d’Or c’est justement Luka Modric en 2018. Au nombre de consécrations, le club de la capitale espagnole reste cependant à une unité de son grand rival, le Barça (11 contre 12). Si Benzema l’emporte cette année, il y aura égalité. Une raison de plus de militer pour son triomphe le 29 novembre prochain.

