Bakayoko veut revenir

Joueur important de l'AC Milan cette saison, Tiémoué Bakayoko espère bien revenir en équipe de France prochainement. C'est ce qu'il a confié lors d'une longue interview accordée aux journalistes de So Foot et publiée ce samedi. "Je vais tout faire pour y revenir, car c’est un objectif", a confié le milieu de terrain qui compte une sélection en Bleu (France-Espagne, mars 2017) dans sa carrière. Ce qui lui manque pour y parvenir ? "D’être régulier dans mes performances, d’être bon à mon poste, dit-il, avant de préciser: "Ce n’est pas à moi de répondre à cette question, il y a un sélectionneur et un staff qui sont là pour ça."

Egalement interrogé sur son sentiment quand les Bleus ont remporté le Mondial l'été dernier sans lui, Bakayoko a répondu sans détour: "Je l’ai vécu de manière positive même si j’aurais aimé faire partie du wagon. Mais à ce moment-là, je ne méritais pas de faire partie des 23."

La prochaine liste de Didier Deschamps sera connue dans un mois environ, les Bleus devant rencontrer la Moldavie (22 mars) et l'Islande (25 mars) à l'occasion des deux premières journées des qualifications pour l'Euro 2020.