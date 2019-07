Aulas répond sèchement à Diacre

Les Lyonnaises en général mais surtout Wendie Renard et Eugenie Le Sommer, Corinne Diacre a multiplié les critiques à l’égard du club champion d’Europe ces derniers jours, à la fois pour Téléfoot puis Le Parisien. Des attaques contre la récupération des Lyonnaises qui ont terminé leur saison en club par un carton plein face au Barça (4-1) avant de rejoindre les Bleus. La patronne des Bleues a remis en cause leur récupération "Est-ce que toutes les joueuses ont fait le maximum pour optimiser le temps de récupération ?" et vertement critiqué le placement de Le Sommer cantonnée sur le flanc gauche de l’attaque alors que "le plan de jeu, ce n’était pas ça".

Toujours est-il que ces attaques ciblées vont forcément rafraîchir les relations avec le club le plus pourvoyeur de joueuses et que les retrouvailles seront forcément complexes. Jean-Michel Aulas, lui, n’a pas attendu pour glisser son point de vue. Et malgré une réserve liée à son statut de vice-président de la FFF, il a répondu à sa manière.

"Je trouve que Corinne Diacre est sortie du cadre institutionnel et professionnel. Vous vous rendez compte si des gens de l’OL avaient dit publiquement ce qu’ils savent de ce qu’il s’est passé durant cette préparation en équipe de France ? C’est inconcevable", a-t-il tonné dans les colonnes de L’Equipe. Une manière de dire que chacun a des arguments et que le travail de Corinne Diacre peut aussi être critiqué.

"Non, je n’ai pas aimé ce que j’ai lu", ajoute-t-il et il en sera forcément question avec Noël Le Graët, le président de la Fédération qui avait éteint les premiers feux en confirmant Diacre malgré l’élimination dès les quarts de finale. En attendant, Aulas prépare aussi l’avenir en précisant: "J’espère pour la France qu’on continuera à sélectionner les meilleures et les meilleures sont à Lyon." On peut compter sur lui pour faire en sorte que ça continue ainsi.