Angleterre: Sancho remplace Rashford

Samedi dernier, l'Angleterre n'avait éprouvé aucune difficulté à se défaire de la Bulgarie à Wembley (4-0), et c'est à Southampton que les Three Lions accueillent ce mardi soir le Kosovo pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2020. Or, pour cette opposition, Gareth Southgate a pris la décision d'effectuer trois changements dans son onze de départ.

Les latéraux Ben Chilwell et Trent Alexander-Arnold sont appelés à remplacer respectivement Danny Rose et Kieran Trippier. Le Red Devil Marcus Rashford laisse lui sa place à Jadon Sancho, sociétaire du Borussia Dortmund. Le onze de départ: Pickford - Alexander-Arnold, Keane, Maguire, Chilwell - Rice, Henderson - Sterling, Barkley, Sancho - Kane.