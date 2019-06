Andorre tend un piège aux Bleus

L’histoire se répète pour les Bleus. Comme il y a vingt ans, après son premier titre de champion du monde, l’équipe de France a rendez-vous mardi soir en Andorre (20h45), en éliminatoires de l’Euro 2020. En 1999, ce déplacement avait été très compliqué à négocier pour les Tricolores, qui l’avaient emporté dans la douleur (1-0), grâce à un penalty de Frank Leboeuf à la 85e minute. C’était déjà en juin et sur un terrain miné. "Pas de quoi être fier", avait alors titré L’Equipe.

Les joueurs de Didier Deschamps doivent-il s’attendre à vivre un tel calvaire ? Tous les ingrédients sont en tout cas réunis. C’est peu confiants, trois jours après une claque prise en Turquie (2-0), et avec une équipe a priori remaniée qu’ils débarquent dans les Pyrénées. Les automatismes ne seront donc pas forcément là, surtout si Wissam Ben Yedder est titularisé en pointe. Les conditions de jeu, elles non plus, ne seront pas optimales pour cette rencontre.

Derniers réglages pour les hommes de Didier Deschamps sur le terrain synthétique qui accueillera le match de ce soir contre Andorre (20h45 sur M6) #ANDFRA pic.twitter.com/DOtUBZQzp9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 11, 2019

C’est sous une température assez fraîche, avoisinant les 5°C au coup d’envoi, que les coéquipiers de Kylian Mbappé évolueront. Quant à l’Estadio Nacional, ses 3300 places, ses trois tribunes minuscules et sa pelouse synthétique, il constitue la scène de crime idéal. "Ça fait un moment que je ne me suis pas entraîné sur un terrain synthétique, reconnaît Hugo Lloris. La dernière fois, ça remonte en Ligue 1, à Nancy et à Lorient… Les rebonds sont différents, les appuis et le contact au sol aussi."

"Les joueurs de l’équipe de France ne sont pas habitués à jouer sur ces surfaces-là parce qu’en club, mêmes dans les compétitions internationales, ce n’est plus possible, ajoute le sélectionneur national. Mais on devra s’adapter, comme les autres équipes ont dû le faire. C’est une pelouse qui favorise plus l’aspect défensif parce que c’est un peu plus compliqué de maîtriser le ballon techniquement. Mis à part ce constat-là, ce sera à nous de trouver les solutions." Le piège est tendu.