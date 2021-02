Amical (F) : La France contrôle la Suisse

Les Bleues, privées de Tournoi de France par l'impossibilité de leurs adversaires (Islande et Norvège) de se déplacer à cause de la pandémie de Covid, disputaient samedi le premier de leurs deux matchs amicaux face à la Suisse qui remplacent cette mini-compétition. Les joueuses de Corinne Diacre, qualifiées pour l'Euro 2022 depuis la fin de l'année dernière, se sont imposées 2-0 sans grande flamboyance, grâce à une tête de Wendie Renard en début de rencontre (12eme) puis un plat du pied de volée de Morroni en fin de match (81eme).



Les Françaises, privées tout de même de Le Sommer, Katoto, Gauvin ou Amandine Henry, ont obtenu d'autres occasions de marquer. Mais une fois n'est pas coutume, elles ont aussi concédé quelques situations en première période, Pauline Peyraud-Magnin devant se montrer vigilante dans son but. La prestation un peu plus terne qu'à l'accoutumée était peut-être due, aussi, à l'expérimentation d'un nouveau système en 3-4-3 modulable en 4-5-1.



"C'était un peu difficile à maîtriser, malgré tout on gagne et on a vu des choses intéressantes, résume Corinne Diacre sur W9. Le groupe était concerné, les entrantes ont fait le boulot aussi... Ce schéma demande encore un peu plus de travail, mais on tient un match entier quand même, c'est bien." Et la coach des Bleues d'annoncer avoir "travaillé encore un autre système" : "Il y a de grandes chances de le voir mardi." Ce sera la deuxième manche, même heure, même endroit (le stade Saint-Symphorien de Metz) et donc même adversaire pour boucler ce rassemblement un peu particulier.