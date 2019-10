Algérie-France, l’idée fait son chemin

Il y a quelques semaines, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët et le sélectionneur de l’Algérie Djamel Belmadi militaient volontiers pour l’organisation d’un match amical entre champions du monde et champions d’Afrique à l’horizon 2020.

Selon le Journal du Dimanche, l’idée a pris une nouvelle ampleur puisque le directeur de cabinet du patron de la FFF, Kenny Jean-Marie, est attendu mardi à Lille pour rencontrer le président de la Fédération algérienne de football en marge du match amical entre les Fennecs et la Colombie.

Jeudi, France Info faisait état d’une proposition algérienne pour des retrouvailles entre les deux nations au Stade Olympique d’Oran, lors de la première quinzaine d’octobre 2020. La France et l’Algérie ne se sont plus croisées sur un terrain de football depuis octobre 2001 et un match amical qui n’a pu hélas aller à son terme.