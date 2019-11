Albanie - France : Les réactions des Bleus

Léo Dubois (latéral droit)



Beaucoup de satisfaction de cette première passe , je suis heureux. Ça me fait plaisir que ce soit pour Antoine car il avait besoin de marquer. On a rempli le contrat, on a fait un bon match donc on est content. La satisfaction est d’avoir gagné avec la manière. Le terrain n’était pas facile mais on a réussi à garder le ballon. On voulait finir premiers, c’est chose faite donc on est satisfait. Il faut trouver les automatismes mais c’est un système plus offensif pour nous. On a des latéraux qui sont capables d’apporter devant et on a des attaquants pour finir. On est là pour s’adapter.



Corentin Tolisso (Milieu de terrain)



C’est une fierté et de bonheur de marquer en Bleus. Depuis que je suis arrivé en sélection j’avais vraiment à cœur de marquer ce premier but. Je m’étais dit avant le match qu’il fallait tout donner sur une trajectoire et ça a fonctionné ce soir. J’avais besoin d’un match référence surtout depuis mon retour de blessure. Il fallait du temps, il faut être patient mais c’est à moi de continuer pour être encore meilleur.



Didier Deschamps (sélectionneur)



Ma 100eme ? J’ai eu beaucoup de témoignages de l’ensemble de mon staff, de mon président, de mes joueurs. Ça me fait chaud au cœur parce que je dépends beaucoup de mes joueurs. C’est une fierté personnelle mais je suis surtout fier de voir ce qu’ils font ensemble avec cet esprit-là. L’état d’esprit est là et la qualité aussi.



Guy Stéphan (entraîneur adjoint)



Antoine a été bon, il a été actif, il a donné une passe décisive, il a eu un gros volume de jeu. Il a été habile sur coup de pied arrêté, il a été décisif sur le deuxième but. C’est ce qu’on appelle un bon match, un très bon match même. Le nouveau système ? Ça aurait pu se passer plus tôt, ça s’est fait sur ce match-là mais Didier y pensait. Cette formule offre beaucoup de densité dans l’axe, aux latéraux de pouvoir se projeter, ça donne aussi une liberté à Griezmann au cœur du jeu. On n’a jamais été mis en danger dans ce match. On aurait pu marquer d’autres buts notamment avec Olivier qui touche le poteau. On peut toujours faire mieux.



Sources : TF1, La Chaîne L'Equipe