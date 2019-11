Albanie - France : Les Bleus en 3-5-2 sans Olivier Giroud ?

Didier Deschamps n’est pas un adepte de la défense à trois. Mais le sélectionneur de l’équipe de France se prépare peut-être à faire une exception. Il a testé samedi un schéma de ce type, lors du dernier entraînement avant d’affronter l’Albanie dimanche à Tirana (20h45), dans l’ultime match de qualification pour l’Euro 2020. Une rencontre que les Bleus disputeront pour sécuriser la première place du groupe, après avoir déjà assuré leur place pour la phase finale jeudi. Elle était en poche avant même d’affronter la Moldavie (2-1), ce qui pourrait avoir joué un rôle dans leur première période sans saveur. Deschamps pourrait dès lors bousculer ses joueurs avec de nombreux changements pour la dernière sortie de la saison.

Kimpembe, Dubois, Mendy, Sissoko : Des changements partout ?



Au-delà de la défense à trois, où Presnel Kimpembe accompagnerait Clément Lenglet et Raphaël Varane, Léo Dubois et Benjamin Mendy animeraient les couloirs. Benjamin Pavard et Lucas Digne feraient les frais de ce choix. Moussa Sissoko pourrait suppléer N’Golo Kanté pour évoluer aux côtés de Corentin Tolisso devant la défense. Antoine Griezmann serait lui positionné en soutien d’un duo composé de Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder. Olivier Giroud serait relégué sur le banc, comme ça avait déjà été le cas face à la Turquie lors du précédent rassemblement (1-1). Ce qui ne l’avait pas empêché de marquer peu après son entrée en jeu. En manque de rythme (20 minutes jouées depuis fin septembre), l’attaquant de Chelsea peut difficilement enchaîner deux matchs comme titulaire en trois jours. D’où la possibilité pour Deschamps de le ménager au coup d’envoi dimanche.

La compo possible des Bleus en Albanie

S.Mandanda - Varane (cap), Lenglet, Kimpembe - Dubois, M.Sissoko, Tolisso, B.Mendy - Griezmann - Mbappé, Ben Yedder