Hugo Broos lève le voile. Le sélectionneur de l'Afrique du Sud a communiqué mardi une première liste de 29 joueurs en vue des matchs amicaux qui opposeront les Bafana Bafana à la Guinée et à la France, les 25 et 29 mars prochains. Cette présélection, qui sera réduite "en temps voulu", compte une grande majorité de joueurs locaux, parmi lesquels l'ancien Montpelliérain Keagan Dolly, rentré au pays renforcer les Kaizer Chiefs l'an passé. Quatre expatriés seulement ont été appelés, au premier rang desquels la star offensive de l'équipe, Percy Tau (Al-Ahly, photo). Bien qu'ayant récemment rompu son contrat avec l'Hapoël Tel-Aviv, l'expérimenté défenseur Siyanda Xulu a été retenu, au contraire de Lebo Mothiba, prêté cet hiver à Troyes par Strasbourg. Écartés de la course au Mondial 2022 par le Ghana dans des circonstances litigieuses, les Boys doivent quitter l'Afrique du Sud le 21 mars pour rejoindre le lieu de leur rassemblement.



Les 29 Bafana Bafana :



Gardiens de but : Ronwen Williams (SuperSport United), Brandon Petersen, Bruce Bvuma (Kaizer Chiefs), Veli Mothwa (AmaZulu).



Défenseurs : Nyiko Mobbie (Sekhukhune United), Terrence Mashego (Cape Town City), Nkosinathi Sibisi (Golden Arrows), Veluyeke Zulu (Chippa United), Rushine De Reuck, Lyle Lakay, Khuliso Mudau, Rivaldo Coetzee (Mamelodi Sundowns), Bandile Shandu (Orlando Pirates), Athenkosi Mcaba (Stellenbosch), Siyanda Xulu (sans club).



Milieux de terrain : Sbonelo Cele (Golden Arrows), Pule Mmodi (Golden Arrows), Ethan Brooks (TS Galaxy), Keagan Dolly (Kaizer Chiefs), Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Goodman Mosele (Orlando Pirates), Thabang Monare (Orlando Pirates).



Attaquants : Evidence Makgopa (Baroka), Victor Letsoalo (Royal AM), Mduduzi Mdantsane (Cape Town City), Fagrie Lakay (Pyramids FC, Égypte), Percy Tau (Al-Ahly, Égypte), Lyle Foster (Westerlo, Belgique), Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United, États-Unis).