Afrique du Sud : Les 23 pour la France et la Guinée, sans Mothiba

Après une première liste, l’Afrique du Sud a réduit son groupe. Le sélectionneur des Bafana Bafana, Hugo Broos, a retenu 23 joueurs parmi lesquels des noms bien connus pour affronter la Guinée le 25 mars à Courtrai (Belgique), avant de défier la France le 29 à Lille. Percy Tau, Keagan Dolly, Teboho Mokoena ou encore Siyanda Xulu, bien qu'actuellement sans club pour ce dernier, font partie de la liste du technicien belge. Joueur en grande forme notamment en Coupe de la Confédération de la CAF, Bandile Shandu des Orlando Pirates est retenu tout comme cinq joueurs des Mamelodi Sundowns, champion d’Afrique du Sud en titre. Point de trace en revanche de Lebo Mothiba, qui a retrouvé les terrains et une place de titulaire en prêt à Troyes cet hiver. Absent de la dernière CAN et après avoir raté de peu les barrages pour la Coupe du monde 2022, l’Afrique du Sud entame un nouveau cycle. Objectif, la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

Les 23 Bafana Bafana :







Gardiens de but : Ronwen Williams (SuperSport United), Veli Mothwa (AmaZulu), Bruce Bvuma (Kaizer Chiefs).

Défenseurs : Sydney Mobile (Sekhukhune United), Lyle Lakay, Rushine de Reuck, Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Terrence Mashego (Cape Town City), Siyanda Xulu (sans club), Athenkosi Mcaba (Stellenbosch FC), Nkosinathi Sibisi (Lamontville Golden Arrows), Bandile Shandu (Orlando Pirates).

Milieux de terrain : Mothobi Mvala, Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thabang Monare, Goodman Mosele (Orlando Pirates), Ethan Brooks (TS Galaxy).

Attaquants : Keagan Dolly (Kaizer Chiefs), Lyle Foster (Westerlo, Belgique), Bongikuhle Hlongwane (Minnesota United, USA), Evidence Makgopa (Baroka FC), Fagrie Lakay (Pyramids, Egypte), Percy Tau (Al-Ahly, Egypte).