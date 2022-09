Affaire Pogba - Mbappé : "Je vais faire confiance à mon coéquipier"

Il l'assure, sa présence depuis l'entame de la saison dans des affaires extra-sportives ne le perturbe pas. Kylian Mbappé brille sur le terrain, comme le démontre par exemple son doublé inscrit à Nantes samedi (0-3) mais son nom reste également associé au "penaltygate" survenu avec Neymar face à Montpellier et à l'affaire Pogba. "Il faut savoir faire la part des choses, ce qu'il se passe sur le terrain et en dehors", a prévenu le natif de Bondy, assez relâché dans un premier temps. Concernant l'affaire Pogba, le champion du monde 2018 a confirmé avoir eu une discussion avec son partenaire chez les Bleus, qui a bien eu recours à un marabout, mais en faveur d'une association humanitaire aidant les enfants en Afrique, pas pour le viser lui, selon France Info.

L'intérêt des Bleus érigé en priorité

Les relations de Mbappé avec Pogba seront-elles altérées par l'affaire qui secoue actuellement l'ensemble du football français, à moins de 3 mois de la prochaine Coupe du monde ? "Non, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits. Aujourd'hui c'est sa parole contre la parole de son frère. Je vais faire confiance à mon coéquipier dans l'intérêt de la sélection. Je suis assez détaché de tout ça, on va voir comment ça se passe", a répondu Mbappé.



Acceptant le principe de sortir en cours de match, l'attaquant a évoqué ses relations avec Neymar au PSG. Si cela n'a pas toujours été rose avec le Brésilien, du fait des égos importants, le co-meilleur buteur de Ligue 1 (avec le Brésilien) a mis en avant le respect mutuel. "On a toujours eu une relation basée sur le respect, avec des moments froids et chauds. Il y a des périodes où on est les meilleurs amis du monde et d'autre fois où on se parle moins. Mais il y a beaucoup de respect. La vie n'est pas linéaire avec deux joueurs de ce caractère", a analysé un Mbappé "toujours dans le même rôle que la saison dernière", malgré sa prolongation résonante jusqu'en 2025. Ainsi, il a affirmé son désir "d'essayer d'être le plus décisif et gagner le plus de titres possibles".