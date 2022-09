Affaire Pogba : Mbappé a échangé avec Pogba pour lui demander des explications

Kylian Mbappé a voulu en savoir un peu plus. L'attaquant du PSG et des Bleus se trouve en effet au centre de l'affaire alors que Paul Pogba aurait demandé un maraboutage afin d'altérer les performances du natif de Bondy. Si depuis, Pogba a, selon des informations du Parisien, démenti cela lors d'une audition avec les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé, le natif de Bondy avait rapidement pris contact avec son partenaire en équipe de France. En effet, selon des informations de M6, confirmées par RTL, Mbappé aurait contacté Paul Pogba et son frère Mathias dès les premiers tweets du frère aîné, publiés le 27 août dernier.

Mbappé a voulu se faire sa propre idée

Si la nature des échanges n'a pas fuité, Mbappé a souhaité connaître les versions des deux frères dans l'optique d'avoir sa propre idée sur le sujet de cette affaire devenue très médiatique. Dans l'entourage de Mbappé, on a assuré que les frères Pogba avaient dit "ce qu'ils pouvaient et voulaient dire". Du côté des Bleus, selon RMC Sport, le staff dans son ensemble serait totalement "halluciné" par cette histoire de maraboutage supposé, tandis que Didier Deschamps, lui, suivrait avec attention l'évolution du dossier.

Un membre du staff des Bleus auditionné ?

Une chose est à peu près certaine, à désormais moins de 3 mois de la prochaine Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), ces révélations ne placent pas le groupe France dans une atmosphère de sérénité. D'après des informations du Parisien, un membre du staff de l'équipe de France et deux proches de Paul Pogba (Rafaela Pimenta, son agent et Yeo Moriba, la mère des frères, ndlr) auraient été entendus comme témoins à la suite de l'ouverture de l'enquête pour des soupçons d'extorsion.