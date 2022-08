Affaire Pogba - Le Graët : "J’espère que ça ne remet pas en cause la place de Pogba en équipe de France"

"A ce stade, ce ne sont que des rumeurs"



Hahahaha, ce que j'attendais est arrivé : mon petit frère qui commence enfin a montré son vrai visage. Puisque c'est lui qui a commencé a parlé pour mentir à la police et qui fait sortir l'info, on pourra rien me reprocher.👇🏿https://t.co/rwnmaLtiHs

— Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022

. Samedi, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Mathias Pogba, grand frère de Paul, a menacé de dévoiler de grandes révélations au sujet du milieu de terrain de la Juventus Turin et des Bleus mais également à propos de Kylian Mbappé. En plus de se retrouver au centre d'un vrai scandale familial, Pogba est au cœur d'une affaire judiciaire car une enquête est en cours pour menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisé.Alors que les autorités ont été saisies en Italie et en France il y a désormais 1 mois, France Info informait de plusieurs éléments, dimanche soir. Ainsi, Paul Pogba aurait affirmé aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé qu'il avait notamment été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut, dont son frère Mathias. Ils auraient tenté de l'intimider à plusieurs reprises. Une somme de 13 millions d'euros lui aurait été réclamée, les hommes allant même jusqu'à l'attendre au centre d'entraînement de la Juventus Turin. Par ailleurs, Pogba aurait renvoyé de chez lui, en janvier dernier, un ami qu'il hébergeait après que celui-ci lui ai volé 200 000 euros en se servant de sa carte bancaire. Si plus tard dans la soirée de dimanche, Mathias s'est de nouveau exprimé sur son compte Twitter, reprochant l'attitude de son frère qui a commencé, une première réaction d'un dirigeant est tombée ce lundi.Contacté par RMC Sport, le président de la FFF, Noël Le Graët s'est exprimé. Avec l'espoir que cette affaire ne bouleverse pas le futur du milieu de terrain chez les Bleus, tandis que sur le plan sportif, Pogba suit une thérapie conservatrice après sa blessure au ménisque du genou droit survenue cet été. "Pour le moment on est au début d’une affaire. Personne n’est allé au tribunal à ce que je sache pour le moment. À ce stade ce ne sont que des rumeurs., a affirmé le président de la FFF.