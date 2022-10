Discrète jusque-là alors qu’elle était étiquetée comme étant la mère de substitution de Paul Pogba, Rafaela Pimenta vient de prendre enfin la parole. L’avocate d’origine brésilienne s’est exprimée sur ce qu’a vécu son client et les résolutions prises pour éviter que ce genre de choses se reproduise à l’avenir.

Pogba avait honte de ce qui lui arrivait

"L'affaire du chantage ? C’est un problème fréquent chez les joueurs (...) Ils sont menacés car très exposés. Et ils se taisent en vivant des périodes de grand stress (...) Paul a fait tout ce qu'il devait faire, les avocats gèrent", a-t-elle déclaré dans un entretien à Tuttosport. La plainte déposée en aout dernier contre les maitre-chanteurs a donc eu l’effet escompté. Mathias est mis en examen et Paul bénéficie d’une surveillance policière accrue.



Elle a ensuite indiqué que Paul a eu « honte » au début et que c’est pour ça qu’il n’a pas alerté assez vite : « Il aurait pu me le dire plus tôt mais je comprends. Parce que ce n'est pas facile pour parler de ces choses et souvent vous essayez de les résoudre par vous-même, parce que vous avez honte, parce que vous avez peur. Mais quand Paul a décidé de parler, les choses se sont orientées vers une solution ».

Pogba veut aider ceux qui vivent le même cauchemar

Pimenta ne compte pas se contenter de cette seule procédure judiciaire. Elle sait qu’elle doit agir plus pour contre le fléau que peut parfois représenter l’entourage du joueur. "Avec Paul, nous avons imaginé un projet : celui de développer une plateforme pour la santé mentale d'un joueur de football. Une plateforme anonyme pour donner des conseils, car tous ne peuvent pas dépasser certains problèmes". Une initiative louable et qui devrait faire avancer les choses.



Pour finir, l’avocate a évoqué l’état de forme de La Pioche, dont le retour sur les terrains pourrait avoir lieu début novembre selon les derniers échos. Elle s’est aussi exprimée sur la décision du joueur de ne pas se faire opérer. « La Juventus a eu raison de lui donner cette liberté de décider, parce que le genou est le sien. Maintenant, il n'est pas un médecin et je ne le suis pas non plus. Nous avons écouté de nombreux spécialistes, la majorité d'entre eux a suggéré l'opération, certains avaient suggéré une thérapie conservatrice. Évidemment, quand vous voulez éviter l'opération vous avez tendance à aller écoutez ceux qui disent : La thérapie conservatrice... On a essayé et ça a mal tourné. Parce qu'il était convaincu qu’avec un traitement conservateur il reviendrait plus tôt. Et il avait pour objectif de retourner dès que possible pour aider l'équipe. Heureusement, c'est fini maintenant. Il sera bientôt de retour sur le terrain avec la Juve ».