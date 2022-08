Affaire Pogba : La Juventus silencieuse, Deschamps attentif

Allegri : "C'est un joueur très important pour nous"

La mère des frères Pogba entendue par les enquêteurs



Voici une déclaration et des clarifications sur "l'affaire Pogba",

Mathias Pogba dément une tentative d'extorsion

e dévoilement des mensonges et ma version des faits arrivent !!!", a-t-il terminé.

Paul Pogba a-t-il réellement eu recours à un marabout afin de souhaiter du mal à Kylian Mbappé ? C'est ce qu'a affirmé Mathias, frère de Paul, dans l'affaire qui secoue actuellement le football français.de l'Office central de lutte contre le crime organisé, les réactions sont diverses du côté de la Juventus Turin (club du milieu de terrain) et chez les Bleus.En conférence de presse, Massimiliano Allegri a botté en touche, se concentrant sur la récupération du joueur, qui est actuellement indisponible en raison d'une blessure au ménisque du genou droit survenue lors de la préparation. "Si tout se passe bien, à partir de la semaine prochaine, il commencera à courir un peu. Et ensuite on verra comment il va évoluer, en espérant l'avoir au plus vite., a clamé le technicien de la Vieille Dame, à la veille de la réception de la Spezia (mercredi, 20h45).A moins de 3 mois de la prochaine Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), Didier Deschamps est plus qu’attentif à la situation, informe RMC Sport. L'ensemble du staff serait "halluciné" par l'histoire de ce possible maraboutage. Un témoin important aurait été entendu par les enquêteurs dans le cadre de l’affaire présumée d'extorsion : la mère des frères Pogba, à en croire les informations du service police-justice de BFMTV. Rien n'a filtré concernant la prise de parole de la concernée.Au sujet de Kylian Mbappé, le champion du monde 2018 serait dans de "très bonnes dispositions" sur le plan psychologique, d'après Christophe Galtier., a-t-il affirmé, ce mardi en conférence de presse, à la veille du déplacement du PSG à Toulouse, dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1 (mercredi, 21 heures).Ce mardi soir, Mathias Pogba est revenu à la charge dans une vidéo postée sur son compte Twitter. Il a notamment nié une tentative d'extorsion. "Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été extorqué, facile à dire pour les médias, maisa ainsi affirmé le frère de Paul. Désireux de dévoiler les "mensonges" et l'"imposture" du milieu de terrain de la Juve et des Bleus, Mathias a prôné pour la patience. "L