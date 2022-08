Affaire Mathias Pogba : Kombouaré est « dégouté »

Parmi les différents acteurs du monde du football, la récente affaire Mathias/Paul Pogba a également donné la réplique à Antoine Kombouaré. L'entraîneur du FC Nantes, loin de garder sa langue dans sa poche, a accordé quelques mots au sujet du conflit familial des Pogba qui se déroule aux yeux de tous. Et dont l'origine serait liée à des menaces et tentatives d'extorsion sur le milieu de terrain de la Juventus de Turin.

"C'est à Paul d'être suffisamment costaud pour tout régler"

"Cela me dégoûte de voir tout cela étalé sur la place publique, a ainsi déclaré le maître à jouer des Canaris, avant de poursuivre. Pour tous les joueurs de foot, c'est très compliqué. Que ce soit l'entourage familial ou ‘le premier cercle’ comme on dit : les agents, les conseillers... Vous n'imaginez pas la pression que les mecs subissent. Je plains vraiment Paul et tous les joueurs de foot. Ça fait 40 ans que je fais ce métier et je vois comment ça évolue. (…) Quand vous gagnez autant d'argent, il y a tellement de vautours qui gravitent autour", a déploré Kombouaré en conférence de presse.

Toutefois, le Kanak estime tout de même que cette mauvaise passe reste surmontable pour le natif de Lagny-sur-Marne, qui pourra selon lui compter sur le soutien du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. "Après ce sont des affaires privées, c'est à Paul d'être suffisamment costaud pour tout régler. Je pense qu'il a la stature pour gérer ça. C'est à lui ensuite de revenir fort sur le terrain pour postuler (en équipe de France). Je pense que Didier va l'aider. S'il peut l'aider, il l'aidera", a-t-il expliqué.