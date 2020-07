Affaire de la sextape : un procès demandé pour Benzema par la justice

Sur le plan purement sportif, Karim Benzema se montre en grande forme sous le maillot du Real Madrid depuis la reprise de la Liga avec trois buts et une passe décisive en cinq matches. Mais hors des pelouses, il pourrait avoir quelques soucis. En effet, ce jeudi, le parquet de Versailles a demandé un procès pour Karim Benzema à cause de son implication supposée dans l'affaire de la sextape concernant Mathieu Valbuena. Pour rappel, le scandale s'était déroulé peu avant l'Euro 2016 de football et avait vu ensuite la mise en examen de l'attaquant du Real Madrid couplée à une absence au sein de l'équipe de France. Benzema avait été mis en examen comme cinq autres personnes, dont Djibril Cissé qui avait alors bénéficié d'un non-lieu. La Cour de cassation avait rejeté sa demande d'invalider une partie de l'enquête, qui aurait été menée "de manière déloyale", selon les dires de ses avocats, par un des policiers chargés des investigations.

Une absence avec les Bleus depuis 2015 pour Benzema