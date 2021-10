Affaire de la sextape : Le jugement sera rendu le 24 novembre

jugement rendu le 24 novembre @lequipe

— Guillaume Dufy (@gdufy) October 22, 2021

Les avocats de Benzema ont demandé la relaxe

Ce vendredi, dernier jour de l'audience dans le cadre de l'affaire de la sextape, était dans un premier temps attendu un jugement de la part du tribunal correctionnel de Versailles. Mais, comme l'explique L'Equipe,Il faudra donc patienter avant que l'attaquant des Bleus et les quatre autres prévenus ne soient fixés sur leur sort, dans cet épisode de la tentative de chantage sur Mathieu Valbuena. Cette affaire, qui date de 2015, ne connaîtra donc pas son dénouement ce jour.Hier, jeudi, le parquet avait requis 10 mois de prison et 75 000 euros d'amende contre Karim Benzema, 4 ans de prison et 15 000 euros d'amende contre Mustapha Zouaoui, 2 ans de prison et 5 000 euros d'amende contre Karim Zenati, un ami d'enfance de Benzema. En outre, 18 mois de prison et 15 000 euros d'amende avaient été requis contre Axel Angot; et 18 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende contre Younes Houass, un intermédiaire. Lors des plaidoiries de ce vendredi matin, les avocats de Karim Benzema ont demandé la relaxe pour leur client., l'un des deux avocats de Benzema, avec Sylvain Cormier.