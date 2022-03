Affaire de la sextape : Benzema retournera devant le tribunal cet été

Lors de son procès en première instance dans le cadre de l'affaire du chantage à la sextape à l'encontre de Mathieu Valbuena, Karim Benzema avait été absent pour "raisons sportives". Cette fois-ci, la date de l'audience devrait l'arranger car, selon une source judiciaire citée par l'AFP, Karim Benzema sera de nouveau jugé le 30 juin et le 1er juillet, devant la 9ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles, d'arpès Le Monde.

Une audience fixée à quelques mois de la Coupe du monde

Le 24 novembre dernier, le tribunal correctionnel de Versailles avait condamné Karim Benzema à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena pour complicité de tentative de chantage contre son ancien coéquipier en équipe de France. L'attaquant avait alors fait appel de cette décision. Celui qui est devenu, lundi soir, le meilleur buteur français de l'histoire (413 réalisations, devant Thierry Henry et ses 411) sera la seule personne rejugée dans cette affaire, les quatre autres prévenus n'ayant pas interjeté appel.



Cette affaire, qui remonte à 2015, avait empêché Benzema de participer à l'Euro 2016, qui s'est déroulé en France. Revenu en sélection nationale lors du dernier Euro, avec une élimination en 8ème de finale contre la Suisse, le joueur sera donc mobilisé par cette audience qui se tiendra plus de quatre mois avant la prochaine Coupe du monde, prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Elle se déroulera juste après les matchs de l’équipe de France prévus en Ligue des nations, en juin. C'est le 13 de ce même mois que Benzema terminera sa saison, avec le match opposant les Bleus à la Croatie.