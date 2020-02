Adrien Rabiot (Juventus) plaide pour un retour en équipe de France

Titulaire et auteur de prestations convaincantes à la Juventus Turin depuis plusieurs semaines, Adrien Rabiot aimerait revenir en équipe de France, lui qui estime que ses prestations piémontaises sont suffisantes pour pouvoir prétendre à porter de nouveau la tunique tricolore : "Si je peux revenir en équipe de France grâce à mon statut de titulaire à la Juve? Même si on n'est pas titulaire à la Juve... il y a des joueurs qui jouent en France ou en Angleterre qui sont en équipe de France. Cela ne dépend pas d'où on joue mais des performances. Aujourd'hui, mes performances sont positives. C'est un choix du sélectionneur. Mais je ne pense pas que ce soit le fait que je sois titulaire à la Juve qui me dit que je peux aller en équipe de France ou pas. Ce sont surtout mes performances", a indiqué le milieu de la Juve à RMC Sport. Reste à savoir si Didier Deschamps est rancunier...