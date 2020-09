Adrien Rabiot brise le silence

« Il n'y a jamais eu d'affront fait au sélectionneur ou d'agressivité ». Serein et clair, Adrien Rabiot n'a rien esquivé au moment d'évoquer les péripéties qui jalonnent sa carrière internationale depuis presque deux ans. « Je sais que le sélectionneur ne reste pas figé sur ce genre de choses et il regarde surtout les performances. Avec Didier Deschamps ça se passe aussi très bien, on a eu l'occasion de discuter, d'échanger un petit peu sur ce qui c'était passé en 2018 mais également sur ce rassemblement-là, sur la Juventus, sur ce que je vis aussi», a-t-il souligné.

"Il n'y a pas de refus d'évoluer à un poste ou un autre"