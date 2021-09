Si Olivier Giroud et Théo Hernandez sont désormais partenaires sous le maillot de l'AC Milan, ils n'ont en revanche pas encore eu l'occasion de jouer en même temps en équipe de France. Tandis que le frère de Lucas a intégré le groupe bleu pour la première fois au mois de septembre, Giroud n'a quant à lui pas été appelé par Didier Deschamps. Une situation que l'avant-centre international veut inverser.



Invité de l'émission Téléfoot ce dimanche, Théo Hernandez en a dit un peu plus sur les ambitions de son champion du monde de coéquipier. "Je le connaissais parce qu'il connaissait mon frère. C'est une très grande personne. Je l'aide pour parler italien, mais il est très bien là-bas (à Milan) et il va faire une grande saison."



Mais au-delà de son envie de réussir chez les Rossoneri, Olivier Giroud semble s'être fixé un objectif majeur : retrouver sa place en équipe de France. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Théo Hernandez : "Il va tout faire pour revenir en Bleu."