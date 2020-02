Le PSG a réussi son coup. Après avoir vu Szeged chuter sur le parquet de Flensbourg-Handewitt ce mercredi, les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez savaient qu’un succès face à Elverum leur permettrait de reprendre la deuxième place de leur groupe. Après avoir fait le premier break, les coéquipiers d’un Sander Sagosen très motivé à l’idée de jouer face à des compatriotes (8 buts sur 10 tirs) ont attendu le quart d’heure de jeu pour faire le premier écart significatif avec quatre buts d’avance. Un écart qui n’a ensuite cessé de fluctuer entre un et quatre buts entre les deux formations mais, grâce à Sander Sagosen et Kamil Syprzak (3 buts sur 3 tirs), c’est avec le haut de cette fenêtre que les Parisiens ont retrouvé leur vestiaire.

Le PSG n’a quasiment pas tremblé



Ne voulant pas connaître à nouveau la désillusion du match à Szeged et une belle première période gâchée par un deuxième acte manqué, les Parisiens ont continué d’accélérer dès le retour sur le terrain. Grâce à Nedim Remili, Luka et Nikola Karabatic, le PSG Handball a très rapidement pris sept buts d’avance. La seule alerte à signaler n’aura duré que trois minutes à un quart d’heure du terme de la rencontre. Grâce à Simen Holand Pettersen, Lukas Sandell et Magnus Fredriksen, Elverum est revenu à trois longueurs. Mais, face à Vincent Gérard, les Norvégiens n’ont pas su remonter plus près des Parisiens qui sont allés chercher un succès net et précieux dans la course à la deuxième place (31-25). Une position préférentielle en vue de la phase finale de la Ligue des Champions qui pourrait être assurée avant même le match face à Zagreb, si le Barça domine Szeged sur son parquet.