PSG/Hansen : « Ne pas avoir remporté la Ligue des Champions me hante »

Hansen et le PSG maudits en Ligue des Champions

Même si le PSG Handball parvient enfin à décrocher le Graal cette saison en remportant la première Ligue des Champions de son histoire, la joie de Mikkel Hansen sera forcément moins forte que celle de ses coéquipiers, car le joueur danois ne sera pas sur le terrain. Depuis le mois de mars, l'arrière gauche danois de 34 ans, qui a signé à Aalborg pour les trois prochaines saisons, a officiellement terminé sa carrière au sein du club parisien, en raison d'une phlébite puis d'une embolie pulmonaire. « L’opération s’est très bien passée. J’avais tout fait pour être à 100% pour la fin de saison et surtout ce quart de finale de Ligue des Champions. A mon retour en France, j’ai eu des complications avec une phlébite et une embolie pulmonaire, raconte Mikkel Hansen dans L'Equipe ce mardi. Heureusement, le staff médical du PSG a été très réactif.Beaucoup m’ont dit que j’avais eu de la chance d’être encore en vie, de pouvoir pratiquer mon sport. Mais quand tu es sportif de haut niveau, tu ne raisonnes pas comme ça. Ce club a été ma vie pendant dix ans. J’ai ma famille ici, ma femme, mes deux enfants. C’est un peu compliqué de me dire que je ne peux pas choisir comment cette histoire se termine. Aujourd’hui encore, je n’ai toujours pas accepté. »Arrivé au PSG en 2012, en provenance de Copenhague, Mikkel Hansen, multiple médaillé avec sa sélection, multiple champion de France et du Danemark, n’a jamais eu l’occasion de remporter la Ligue des Champions durant sa carrière.Et alors que le PSG recevra Kiel mercredi en quarts de finale aller de la compétition, le Danois a beaucoup de mal à accepter de ne jamais avoir soulevé le trophée continental. «C’est pour cela que je n’arrive pas à accepter de ne pas être sur le terrain contre Kiel. (…) A plusieurs reprises, nous ne sommes pas passés très loin du titre. Comme en 2017 face au Vardar Skopje. L’année dernière (défaite en demi-finales contre Aalborg), on a un peu manqué de discipline. Contre Kiel, c’est vraiment du 50-50. » Mais les Parisiens n'oublient pas qu'ils ont éliminé le club allemand l'an passé au même stade de la compétition. Avec Hansen sur le terrain...