Ligue des Champions (H/Quarts de finale retour) : Vainqueur de Kiel, le PSG se qualifie pour le Final Four

May 19, 2021 20:10 Grâce à un succès de six buts face à Kiel (34-28) au match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG élimine le champion d'Europe et se qualifie pour le Final Four.