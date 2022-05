Ligue des Champions (H/Quarts de finale aller) : Il faudra un miracle à Montpellier

Montpellier revient à -1 mais n'égalise pas

Les marqueurs montpelliérains :

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / QUARTS DE FINALE ALLER

Mercredi 11 mai 2022

PSG Handball

Jeudi 12 mai 2022

Montpellier

Aura-t-on une équipe française au Final Four de la Ligue des Champions de Cologne cette saison ? Rien n’est moins sûr… Alors que le PSG a été contraint au match nul à Coubertin par Kiel mercredi en quarts de finale aller, Montpellier s’est de son côté incliné 28-31 dans son antre ce jeudi. Autant dire que le MHB devra s’offrir un miracle la semaine prochaine lors du match retour en Pologne. Dans ce match entre les vainqueurs de la Ligue des Champions 2018 et 2016, qui s’est avéré assez tendu, avec onze exclusions pour deux minutes et un carton rouge, les Polonais ont très peu tremblé.C’est à 4-7 que Daniel Dujshebaev a reçu un carton rouge pour une grossière faute sur Kyllian Villeminot, mais cela n’a pas coupé l’élan de Kielce, qui a regagné les vestiaires en menant 12-16. Et l’addition aurait pu être plus salée pour les Héraultais, si leur gardien Marin Sego n’avait pas réussi 9 arrêts (sur 23 tirs)…Au retour des vestiaires, Montpellier est parvenu à revenir à -2, et même à -1 à la 42eme grâce à Wallinius (21-22). Mais jamais le MHB n’a réussi à égaliser. Au contraire.Auteur de 7 buts en 8 tirs, Alex Dujshebaev a fait du mal aux Héraultais, alors qu’Andreas Wolff n’a réussi que 9 arrêts. Côté MHB, Hugo Descat termine avec 5 buts et Marin Sego avec 14 arrêts. Mais c’est insuffisant, et Cologne parait plus éloigné que jamais de Montpellier.Descat (5), Villeminot (4), Wallinius (4), Simonet (3), Panic (3), Porte (3), Pellas (2), Lenne (1), Moscariello (1), Duarte Brito (1), Nacinovic (1)Flensbourg-Handewitt -: 29-33- Kiel : 30-30- Aalborg : 36-29: 28-31