Ligue des Champions (H/J7) : Montpellier dispose d'Elverum et enchaîne une cinquième victoire consécutive

Montpellier conserve la tête du groupe A

Les buteurs montpelliérains :

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE A

7eme journée - Mercredi 17 novembre 2021

Montpellier

Jeudi 18 novembre 2021

Classement du Groupe A

Montpellier 11 points

C'est un Montpellier aux deux visages. Celui du championnat de France, qui n'occupe d'ailleurs que la huitième place du classement. Et celui de la Coupe d'Europe, qui enchaîne les succès. En effet,, dans la salle d'Elverum (30-37), pour une cinquième victoire consécutive dans la compétition. Elverum est actuellement leader du classement de son championnat national. D'entrée, les visiteurs ont ainsi pris les choses en mains, au niveau du score, sous l'impulsion notamment de leur meilleur buteur du soir, à savoir Hugo Descat, auteur de neuf buts.D'ailleurs, jamais leurs adversaires d'un soir n'ont ainsi réussi à mener. Lors du premier acte, l'écart en faveur des hommes de Patrice Canayer est monté jusqu'à +6 (10-16, 11-17, 12-18), avant de se stabiliser à +5 (15-20), au moment de rentrer au vestiaire.Un nouveau succès qui permet ainsi également aux Montpelliérains de conserver plus que jamais la tête du groupe A. Pour rallier directement les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions, il faut terminer parmi les deux premiers.Kyllian Villeminot (2 buts), Hugo Descat (9 buts), Julien Bos (6 buts), Lucas Dario Moscariello (5 buts), Valentin Porte (3 buts), Yannis Lenne (4 buts), Karl Wallinius (3 buts), Gilberto Duarte Brito (5 buts).Elverum -: 30-37Meshkov Brest - Zagreb : 30-30Kiel - AalborgSzeged - Vardar SkopjeAalborg 8Kiel 7Szeged 8Elverum 8Vardar Skopje 5Zagreb 2Meshkov Brest 1